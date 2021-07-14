Kovid hastanesinde yangın çıktı: 64 ölü

IRAK'IN güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktı. Zikar İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Ammar el-Zamili, İmam Hüseyin Hastanesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında 64 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Facianın ardından Zikar İl Sağlık Müdürü Saddam el-Tavil istifa dilekçesini sundu. Yangının ardından gece saatlerinde Nasıriye'ye gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin başkanlığında bazı bakanlar ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirildi ve bir komite oluşturuldu. Zikar İl Sağlık Müdürü, hastane müdürü ve Sivil Savunma müdürünün de görevden alınarak tutuklanması karar alındı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz Nisan ayında Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbni el-Hatip Hastanesi'nde çıkan yangında da 82 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi yaralanmıştı.