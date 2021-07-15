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Haberler Yaşam “Oğlumuz ‘kardeşim’ dediği insanlarla savaştı”

“Oğlumuz ‘kardeşim’ dediği insanlarla savaştı”

15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası aradan 5 yıl geçmesine rağmen acılarının dinlemediğini söyledi.

“Oğlumuz ‘kardeşim’ dediği insanlarla savaştı”

15.7.2021

Evlatlarıyla gurur duyduklarını da belirten Eker çifti, "Bizim çocuğumuz, kardeşim dediği insanlarla savaştı. Nankörler! Neden bu ülkeye bu ihaneti yaptınız" diyerek FETÖ terör örgütüne lanet okudu.

'YAŞAMASINLAR'

Ölünceye kadar evlat acısının bitmeyeceğini söyleyen acılı baba Nihat Eker, "Ben bunların Müslüman olduğuna inanmıyorum. Bunlar nasıl türedi? Nasıl kanını, canını sattı, nasıl bayrağını indirdi? Benim çocuğum şerefiyle gitti. 251 şehit göğsünü siper etti bu millete. Çünkü bu vatan, bu bayrak, devlet bizim dedik. Biz tamamıyla temizlenmiş değiliz. Bunlar bu ülkede yok olacaklar. Hangi kılıfa girerlerse girsinler. Tek tek yakalanacaklar. Kendi silahımızla bizi vurdu, halkı vurdu. Bunlar benim ülkemde yaşamasın" dedi. Oğlu şehit olduğundan beri gözyaşı hiç dinmeyen anne Güzel Eker ise, "Oğlumun şehitlik mertebesi yüksek ona diyecek hiç lafım yok. Ama içim çok yanıyor. Ben yavrusuz kaldım. Oğlumu çok özlüyorum. onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ

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