Su içmeyi sevmeyen bu besinleri tüketebilir

C vitamini içeriği zengin olan çilek yüzde 91 oranında su içerir. Zengin lif içeriği bağırsaklardaki yararlı bakterileri besleyerek sindirim sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Düşük glisemik indeksi kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmadığı için günde 1 porsiyon (10 orta boy) tüketilebilir. Su içeriğinin yüksek olması gün içerisinde kaybedilen sıvının yerine konmasına ve tokluk sürenizin uzatılmasına yardımcı olur.



DOMATES

DOMATES içeriğinde yüzde 95 oranındaki su ile yazın kaybedilen sıvının yerine konulmasında oldukça etkilidir. Aynı zamanda zengin antioksidan içeriği, A ve C vitaminleriyle vücuttaki serbest radikallere karşı koruma sağlar ve bağışıklık sistemini destekler.



YOĞURT

SU, protein, kalsiyum, fosfor ve riboflavin içeriği zengin olan yoğurt sindirimin kolaylaştırılmasına destek olur. İçeriğindeki probiyotik bileşimi sindiriminizi kolaylaştırırken bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesinde etkilidir. Zengin su içeriği yaz sıcaklarında sıvı ihtiyacının karşılanmasında etkili bir alternatiftir. Gün içerisinde en az 1 porsiyon (150 gr) yoğurt tüketimini ihmal etmemekte fayda var.



KARPUZ

KARPUZUN yüzde 90 oranındaki zengin su içeriği vücudunuzun su dengesini korurken tokluk sürenizin uzamasına da yardımcı olur. Karpuzun likopen içeriği yüksektir. Karpuzun zengin su içeriğiyle sıvı ihtiyacınızı karşılarken yaz akşamlarınızı daha hafif geçirebilirsiniz. Ancak insülin direnci, hipoglisemi ve diyabet hastalığı olanların uzman kontrolünde günlük 1 porsiyonu (220 gr) aşmamaları gerekir.



ŞEFTALİ

ZENGİN su içeriği günlük kaybedilen sıvının yerine konulmasında, iştah kontrolü ve kan şeker dengesinin sağlanmasında etkilidir. Şeftalinin C vitamini içeriği bağışıklık sisteminizi desteklerken; A vitamini içeriği göz sağlığında büyük öneme sahiptir. Lif içeriği ile ağırlık kontrolü sürecinizi destekler. Günlük tüketilen meyve alternatifi olarak 1 porsiyon (1 orta boy) şeftali tüketilebilirsiniz



SALATALIK yüzde 95 oranındaki yüksek su içeriğiyle vücudun sıvı kaybının karşılanmasına destek olurken; folat, potasyum, C ve A vitaminlerini de içermesi sayesinde kan basıncının düşürülmesini sağlar. Düşük kalorisi ve tokluk süresini uzatıcı etkisiyle yaz günlerinde tercih edilebilecek ferahlatıcı bir besin alternatifi olan salatalığı, limon ilavesiyle ara öğünlerinizde de tüketebilirsiniz.



KAVUN

İÇERİSİNDE yaklaşık olarak yüzde 91 oranında su bulunduran kavun yüksek potasyum, folat ve A vitamini içeriğiyle yaz günlerinde sıvı ihtiyacınızı karşılayacak güzel bir alternatiftir. Glisemik indeksi yüksek olan kavunu günde 1 porsiyon ölçüsünü (170 gr) geçmeden; diyabet, insülin direnci, hipoglisemi ve böbrek hastalığı olan bireylerin ise uzman kontrolünde tüketimi önemlidir.



KABAK

SICAKTA ağır yemek yerine yüzde 95'i su olan kabakla hafif ve farklı öğün alternatifleri oluşturabilirsiniz. Zengin su içeriğiyle ağırlık kontrolü sürecinize destek verirken; sindiriminizi kolaylaştırarak kabızlık riskini azaltmaya yardımcı olur. A, B6 ve C vitaminleri, folat, magnezyum ve fosfor kaynağı kabak, lif ve su içeriğinin yüksek olması iştahın azaltılmasına yardımcı olur.



ERİK

GLİSEMİK indeksinin düşük, lif içeriğinin yüksek olması kan şekeri dengesinin sağlanmasında ve diyet sürecinde etkilidir. Su içeriğinin zengin olması, gün içerisindeki sıvı ihtiyacınızı desteklerken tokluk sürenizi uzatır. Ancak eriğin tuzlayarak tüketilmesi vücutta ödem oluşumuna neden olabilir.



MARUL

MARUL yüzde 95 oranında su içermektedir. Marul tüketiminin arttırılması yazın vücudun kaybettiği sıvının yerine konulmasına destek olur. Lif, A ve C vitamini içeriği vücut sağlığını korurken vücuttaki toksinlerin uzaklaştırılmasına da destek olur. Tokluk süresini uzatan marul, kan şekeri dengenizi korur.



KOLESTEROL VE ŞEKER HASTALIĞINA BEYAZ SİRKE

SİRKE ruhu olarak da bilinen beyaz sirke, içeriğinde yer alan asetik asitten dolayı tüketilen gıdaların şekere dönüşümünü yavaşlatarak kandaki glikoz seviyesini düzenler. Kolesterolü düşürücü etkiye sahip olan beyaz sirke, inme ve kalp krizi gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Kalsiyumun kemikler tarafından daha yüksek oranda emilmesini sağlar. Düzenli olarak beyaz sirke tüketimi beyin dokularının gelişimini sağlar ve aynı zamanda bilişsel yeteneği geliştirir. Vücudu zararlı mikroorganizmalardan korur. Bu özelliği ile beyaz sirke tırnak mantarı tedavisinde etkin bir rol oynar.



YER FISTIĞI İLE YORGUNLUK ATIN

İNSAN vücudu söz konusu olduğunda zorunlu yağ asitleri büyük önem taşıyor. En iyi zorunlu yağ asidi kaynağı doymamış yağ asidi ihtiva eden yer fıstığı içerdiği B1 ve B3 vitaminleri sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Kalp sağlığı için faydalıdır. Kan dolaşımını hızlandırarak zihni güçlendirir. Böylece öğrenme, anlama kavrama gibi beyin fonksiyonlarının daha hızlı ve kolay bir biçimde yerine getirilmesini sağlar. Hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğun giderilmesinde etkilidir.



KAYISI ÇEKİRDEĞİ ZEHİRLEYEBİLİR

PEK çok faydası bulunan kayısı çekirdeğini badem gibi yemek herkesin hoşuna gider ancak bu çekirdeğin bazı yan etkileri de vardır. Yapılan araştırmalara göre kayısı çekirdeği siyanür zehirlenmesi adı verilen bir durumu meydana getirebilir. Gün içinde 30 adetten fazla tüketilen kayısı çekirdeği, zehirlenmeye neden olur. Kayısı çekirdeğini tüketmeden ve kayısı çekirdeği yağını kullanmadan önce uzmana danışmanız gereklidir. Olası bir zehirlenme durumunda mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı yaşanır.