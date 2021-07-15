Yollar 6 ayda kan gölüne döndü

TÜRKİYE genelinde yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2021'in ilk 6 ayında Türkiye'de meydana gelen 172 bin 74 trafik kazasında 945 kişi hayatını kaybetti, 104 bin 567 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin bir aylık denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 57 bin 314 sürücüye ceza yazıldı.

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