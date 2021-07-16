‘ABD, FETÖ elebaşını iade için her şeyi yapmalı’

ABD merkezli Hudson Enstitüsü'nün Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran, darbe girişimi ve FETÖ elebaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ömer Halisdemir'e övgüler yağdıran ve darbe girişiminin başarısız olmasına sevindiğini kaydeden Doran, "ABD, Gülen'i Türkiye'ye iade etmek için her şeyi yapmalı. ABD'nin bu adamın neden Pennsylvania'da kaldığını Türk halkına açıklaması imkansız. Buna bir ulusal güvenlik sorunu olarak bakıyorum. Türkiye son derece önemli bir müttefik ve bence zamanla daha önemli hale gelecek" diye konuştu.