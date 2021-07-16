Afrin’deki toplu mezardan 61 ceset çıkarıldı

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61'e yükseldiğini söyledi. Çalışma neticesinde elde edilen rakamın artabileceğini ifade eden Doğan, "Yerel savcı, sağlık birimleri, yerel polis çalışmasını devam ettiriyor. Terör örgütü geçen ay da bölgedeki bir hastaneyi hedef aldı ve 14 sivil öldü. YPG/PKK terör örgütünün işlemiş olduğu bu insanlık suçlarını bütün uluslararası örgütlerin, bütün insanlığın görmesini istiyoruz" dedi.