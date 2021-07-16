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Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması!

Son dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi. Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.

Son dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması!
AA

16.07.2021, 11:01

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz."

Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.

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