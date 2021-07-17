Kayınvalidesini yakıp seyretti!

MERSİN'DE eski eşi ile tartışan Özgür E. kayınvalidesini yaktı. Halının üzerine benzin dökerek ateşe veren Özgür E., alevler arasında kalan kayınvalidesini de soğukkanlılıkla izledi. Bütün vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan talihsiz kadının yaşam mücadelesi sürüyor. Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Berna D., eşi Özgür E'den kısa süre önce boşandı.

Eşinden şiddet gördüğü için boşanan Berna D. bir süre sonra eski eşiyle yeniden aynı evde yaşamaya başladı ancak aralarındaki sorunlar devam etti. Olay günü torunlarını görmek için kızının evine giden 3 çocuk annesi Yasemin D. bir bidon benzinle eve gelen damadına kapıyı açtı.

KAYINVALİDESİNİN hatırını sorduktan sonra da halının üzerine benzin dökerek ateşe veren zanlı, bu sırada eski eşi Berna D.'ye de şiddet uyguladı.

ÇOCUKLAR DA YANABİLİRDİ

TALİHSİZ kadın Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alınırken, Özgür E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşadığı dehşeti hasta yatağında anlatan Yasemin D. "Çok canım yanıyor. Çektiğim acının tarifi imkansız. Bu acıları o çocuklar da çekebilirdi" dedi.

PROVASINI YAPMIŞ ZATEN!

ZANLININ kız kardeşini sürekli tehdit ettiğini, evden ayrılırsa öldüreceğini söylediğini belirten Selin D. de "Sürekli 'seni yakacağım' diyormuş. Bir ay önce de evin her tarafına benzin dökmüş. Kardeşim zor sakinleştirmiş. Kesinlikle cinnet değil, provasını önceden yapmış zaten" diye konuştu.