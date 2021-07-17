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Haberler Yaşam Rize’ye 1 milyon liralık kaynak

Rize’ye 1 milyon liralık kaynak

Bakan Kurum, arama çalışmaları sürerken kayıp Batuhan Delihasan’ın babası Mehmet Delihasan’ı teselli etti. Kurum, “Bulunması için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

Rize’ye 1 milyon liralık kaynak

17.7.2021

RİZE'DE önceki gün meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kentte acil ihtiyaçların karşılanması için 1 milyon liralık kaynak aktarıldığını söyledi. Bakan Yanık, "Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Kentte ekiplerin bir yandan kaybolan 2 kişiyi aradığını, diğer yandan da hasat tespit çalışması yürüttüğünü belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Muradiye beldesinde incelemelerde bulundu. Kurum, "236 binada tespitler yapıldı. 24 acil ve ağır hasarlı bina tespit edildi" diye konuştu.
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