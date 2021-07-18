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Haberler Yaşam Gurbetçi düğün konvoyundaki araçlara daldı

Gurbetçi düğün konvoyundaki araçlara daldı

Gurbetçi düğün konvoyundaki araçlara daldı

18.7.2021

Almanya'dan bayram için Aksaray'a gelen Ali İhsan Çomuk idaresindeki araç, düğün konvoyuna daldı. Çomuk (55) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Burak Akbulut'un (20) aracı ile çarpıştı. Konvoydaki Yasin Sert (27) yönetimindeki otomobil de Akbulut'un aracına çarptı. Otomobiller demir yığınına dönerken, Ali İhsan Çomuk ve aynı araçtaki akrabası Gönül Bildirici (55) yaşamını yitirdi. Çomuk'un eşi Elmas Çomuk (55) ile Gönül Bildirici'nin eşi Osman Bildirici (55), oğlu Hüseyin Bildirici (26) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Elmas Çomuk ile Hüseyin Bildirici de kurtarılamadı.

■ İHSAN KARATAŞ

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