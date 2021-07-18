İki araç kafa kafaya çarpıştı

ANTALYA'DA iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada polis memuru İsa Karadine (34) ile oğlu Emir Çetin Karadine (5) öldü, 5 kişi de ağır yaralandı. Kaza 07.30 sıralarında Gökçebel mevkisinde meydana geldi. İsa Karadine yönetimindeki 06 HZL 76 plakalı otomobille karşı yönden gelen Barışcan Çakıroğlu (27) yönetimindeki 06 BTT 468 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil de hurdaya döndü. Polis memurunun eşi Hazal Karadine'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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