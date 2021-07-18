  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam İki araç kafa kafaya çarpıştı

İki araç kafa kafaya çarpıştı

İki araç kafa kafaya çarpıştı

18.7.2021

ANTALYA'DA iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada polis memuru İsa Karadine (34) ile oğlu Emir Çetin Karadine (5) öldü, 5 kişi de ağır yaralandı. Kaza 07.30 sıralarında Gökçebel mevkisinde meydana geldi. İsa Karadine yönetimindeki 06 HZL 76 plakalı otomobille karşı yönden gelen Barışcan Çakıroğlu (27) yönetimindeki 06 BTT 468 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil de hurdaya döndü. Polis memurunun eşi Hazal Karadine'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki araç kafa kafaya çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.