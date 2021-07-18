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Haberler Yaşam Yollar yine kan gölü

Yollar yine kan gölü

Alınan bütün önlemlere, yapılan bütün uyarılara rağmen tatil yolunda yaşanan kazalar can almaya devam ediyor

Yollar yine kan gölü

18.7.2021

KAYSERİ'NİN Pınarbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan Y.D. (59), T.D. (56), Y.E. (27), E.E. (30) ve B.K.E. (30) ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken; Y.D. ve T.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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