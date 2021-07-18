Yollar yine kan gölü

KAYSERİ'NİN Pınarbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan Y.D. (59), T.D. (56), Y.E. (27), E.E. (30) ve B.K.E. (30) ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken; Y.D. ve T.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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