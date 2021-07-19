Avrupa’da ağır sel bilançosu

Almanya'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e yükseldi. Özellikle ülkenin batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu selde kayıp olan 700 kişiden henüz haber alınamıyor.

Selin vurduğu bölgelerde yaklaşık 100 binin üzerinde kişiye ise elektrik verilemiyor. Yüzlerce kişinin evinin yaşanmaz durumda olduğu, bazı bölgelerde su tedarikinde de sıkıntı olduğu öğrenildi. Ahrweiler bölgesinde da doğalgaz boru hatları tamamen zarar gördü. Almanya Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, yıkılan ev, yol ve köprülerin onarılabilmesi için milyarlarca euro'luk bir yardım paketi hazırlanacağını söyledi.



ALMANYA'DA KAHKAHA SKANDALI

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt'ı ziyaret etti. Steinmeier medyaya bilgi verdiği sırada genel seçimde Merkel'in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in arkada gülmesi eleştirilere yol açtı. Laschet, eleştiriler üzerine yaptığı paylaşımda, "Uygunsuzdu ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.



AVUSTURYA'DA KASABA SULAR ALTINDA KALDI

AVUSTURYA'DA hafta içi yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından etkili olan şiddetli yağışlar Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletinde sel felaketine yol açtı. Yağışlardan en çok etkilenen Hallein kasabası sular altında kaldı. Kasabada sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularına kapılan bir kişi güçlükle kurtarıldı.