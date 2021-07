Bayram öncesi acı bilanço

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan bir araç, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kazada, bir inşaat firmasında iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Ali İhsan Yardır hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü aracından inerek kaçtı. Kaza dün sabah sat 07.30 sıralarında Halkapınar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü Konak yönünden Çınarlı istikametine seyir halinde olan Cengiz K. idaresindeki 35 DE 0755 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.





Kavşak yakınında takla atan otomobil, yol kenarında yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı. Kazanın ardından sürücü Cengiz K, aracın içinden çıkıp kaçarak kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ali İhsan Yardır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

FATİH ŞENDİL



3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

ANKARA'DA üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 ADH 326 plakalı otomobil, Bağlıca mevkisinde 06 CIN 364 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 ADH 326 plakalı araç da 34 PUB 11 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada araçlardaki 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Denizli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Kelekçi yolunda seyir halinde olan iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Sağlık görevlileri Osman Türk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılan 4 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırdı.

KAZIM YÖRÜKCE



ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE...

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, otomobilin önce otobüs durağına ardından elektrik direğine çarptığı kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah Isparta-Konya yolunun Gelendost'a bağlı Madenli köyü yakınlarında meydana geldi. Fatih Çanta'nın kullandığı 42 AGU 205 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce otobüs durağına ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Fatih Çanta ile araçta bulunan Mert Eren Şen, Burak Can Çanta, Tuğra Çanta ve Orhan Nasuh Sinanoğlu yaralandı.



ESKİ BAŞKANIN OĞLU KAZADA ÖLDÜ

AFYONKARAHİSAR'IN Şuhut ilçesinde, Mahmut Y. (44), idaresindeki 31 ABZ 26 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Turan Aytekin'in (26) kullandığı 03 ABC 406 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü Aytekin birkaç metre savrulduktan sonra yola düştü. Hastaneye kaldırılan Aytekin kurtarılamadı. Turan Aytekin'in, Atlıhisar beldesinin eski Belediye Başkanı Ahmet Aytekin'in oğlu olduğu öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE



TATİL İÇİN GELDİ, CAN VERDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kuşadası'na tatil için gelen Hakan Özel (25) yönetimindeki 45 C 3107 otomobil karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan ve kendisi gibi tatile gelen Hüdaverdi Demirkıran'a (50) çarptı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirdi. Otomobil sürücüsü HÖ. gözaltına alındı.



İBRAHİM UZUN



REFÜJE ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

AĞRI'NIN Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Ş.K yönetimindeki 29 AAG 888 plakalı minibüs, Gökoğlu köyü yakınlarındaki kavşakta refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat Kaya'nın (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 14 kişi de ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada biri 8 aylık bebek, 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Siverek-Diyarbakır karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ö.K. yönetimindeki 27 US 711 plakalı Ford markalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araç hurdaya dönerken, araçta bulunan 8 aylık Mehmet Yekta Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Hulisi Korkmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Ö.K. ile araçta bulunan yolcular G.K. ve E.L.K. yaralandı.