Bayramda BİM A101 açık mı? Bayramda marketler saat kaça kadar açık?

Bayramda marketler açık olacak mı? BİM, A101, ŞOK bayramda hangi günler açık? soruları en çok araştırılanlar arasında ilk sıradaki yerini alıyor. Bayramda ihtiyaçlarını almak isteyenler market çalışma saatlerini ve hangi marketin hangi günler açık olacağını merak ediyor. İşte marketlerin bayramda çalışma saatleri...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramda herhangi bir kısıtlama olmadığından marketler normal çalışma planına devam edecek.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

BİM çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

ŞOK çalışma saatleri: 09.00 - 21.00

MİGROS çalışma saatleri: 08.30 / 09.00 - 21.00

Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubelere göre farklılık gösterebilir.