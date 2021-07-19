Mikonos’ta ‘Delta’ paniği

Dünya sosyetesinin ve ünlülerin uğrak tatil merkezlerinden Yunanistan'ın Mikonos adasında 'Delta varyantı' paniği yaşanıyor. Adada bir günde 50 pozitif vaka görülmesinin ardından yetkililer bir dizi önlem aldı. Oteller karantinaya alındı, gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Tüm işletmelerde ve özel villalarda partilere yasak getirildi. Tatil için geldikleri adada, otele kapanmak zorunda kalan, ünlü bar ve restoranlara gidemeyen turistler büyük şok yaşarken birçok rezervasyonun da iptal edildiği öğrenildi. Mikonos'ta yaşanan bu durum dünya basınında da geniş yer bulurken yetkililer rakamlar kontrol altına alınmadan yasakların kalkmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Fatih ŞENDİL