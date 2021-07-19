TikToker TuğbaRones: Bir makyaj için 7-8 saat harcıyorum!

Fenomen, makyaj videolarını çekerken çok emek verdiğini söyleyerek "En az 3 saat sürüyor bir makyaj. Sadece makyajı yapmak değil tabii, videoya alıyoruz her anı. Kafadan 7-8 saatim gidiyor" dedi.

Kendinden biraz bahseder misin? Kimsin, neler yaparsın?

Ben Tuğba Güvenir, sosyal medyada Tuğba Rones olarak tanıyorlar. 20 Ocak 1998 yılında doğdum, 23 yaşındayım. Memleketim Antalya. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim :)

Sosyal medya serüvenin nasıl başladı? Ailen, eşin ne düşünüyor?

Sosyal medyaya Instagram'la başladım. TikTok henüz Musical.ly iken de videolar çekiyordum. O zamanlar popüler değildi ama ben yabancılardan gördüğüm tarzda videolar çekiyordum. Instagram'da çektiğim videoları takipçili hesaplara paylaştırdım. Birden yükseldim. Instagram'dan sonra da TikTok'a ağırlık verdim.

"HAK ETTİĞİM DEĞERİ ALAMIYORUM!"

Kaç yıldır video çekiyorsun? Hak ettiğin değeri alabiliyor musun sence?

2018'den beri video çekiyorum. Ama hak ettiğim değeri alabildiğimi düşünmüyorum. Başladığımda biraz daha yüklenseydim daha farklı olabilirdi. Ara verdim ben. Ama sürekli yeni isimler çıkıyordu o arada da. Şu an biraz toparlamaya çalışıyorum. Bir videoyu en az 3 saatte çekiyorum. Anca bir günde bir video çıkarabiliyorum. Ama emek vermeyenler bir şarkıyla beş tane video atıyorlar.

Diğer sosyal medya mecralarına da içerikler üretme fikrin var mı? YouTube'a mesela?

Var. Her defasında da çekim için gün belirliyorum. Ama bir türlü başlayamıyorum. Geç kaldığımı da düşünüyorum. Tanınmaya başladığım zamanlarda YouTube'a girseydim çok iyi verim alırdım. Ama şimdi başlasam sıfırdan başlayacağım. O yüzden cesaret edemiyordum ama başlamayı düşünüyorum.

Hangi videodan sonra milyonlar seni izlemeye başladı?

2018'de sadece bir şarkıya eşlik ettiğim video Instagram sayfalarında yayıldı. Videomu paylaşmasını rica ettiğim hesap paylaştıktan sonra diğer hesaplar da aldı. Her sayfada görmeye başladım kendimi. Sonra takipçilerim arttı.

"BİR MAKYAJ İÇİN 7-8 SAAT HARCIYORUM"

Makyaj videoları çekiyorsun. Çok yormuyor mu o kadar uğraşmak, makyajı çıkarmak? "Ya ne yapıyorum? Bırakmalı artık" dediğin bir an oldu mu?

Çok oluyor :) En az 3 saat sürüyor bir makyaj. Sadece makyajı yapmak değil tabii, videoya alıyoruz her anı. Kafadan 7-8 saatim gidiyor. Bazen çok sıkıyor. Ben farklı içerikler de yapmaya çalışıyorum. Makyaj haftada 1-2 defa yapılıyor.

Makyaj yapan fenomenlerden, YouTuberlardan kimleri beğeniyorsun?

Şeyda Erdoğan.

Gelecek hedeflerin nedir? Sosyal medyada devam mı etmek istiyorsun? Farklı alanlara da sıçramayı düşünüyor musun?

Kıyafet tasarımı yapmak istiyorum. Bir marka yaratmak istiyorum. Asıl hedefim kendi stilimi yaratıp bir butik açmak.

Sen de diğer fenomenler gibi şarkı çıkarmayı düşünüyor musun?

Evet. Hatta bu hafta klip çekimim var. Şarkım da en kısa zamanda yayınlanacak.

En beğendiğin fenomen kim?

Charlie.

Hayatındaki en önemli insan kim?

Eşim ve ailem.

"PROFİLİMDE EVLİ OLDUĞUM YAZIYOR!"

Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum neydi?

TikToker Cellat36 ile bir video çekmiştik. Yorumların hepsi çok kötüydü. Video benim odamda çekilmişti. "Neden Cellat ile Tuğba aynı odada? Sevgililer mi?" diye yorumlar geldi. Evli olduğum yazıyordu profilimde. Cellat da arkadaşım. Böyle yorumları görünce üzüldüm.

En son ne oldu da delirecek kadar çok kızdın?

Video çekerken çok sinirleniyorum. Bir defa 7 saat boyunca video çektim. Videonun tam sonuna geldim. Birden videoyu yanlışlıkla sildim. 7 saatlik emeğim boşuna gitti.