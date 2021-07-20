Bayram için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 44 bini aştı

TÜRKİYE'NİN dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek işlemlerin ardından ülkelerine geçti. Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapıldı. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gitti. 5 Temmuz itibariyle Suriye'ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısının 44 bin 220'ye ulaştığı belirtildi.

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