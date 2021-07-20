“Kurban Bayramı’nda artık evladımıza sarılmak istiyoruz”

DAĞA kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, bu bayram evlatlarına kavuşmak istiyor. Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, "Oğlum, yaşadığım sürece burada seni bekleyeceğim. 14 bayramdır sensiz yaşıyoruz. Gel bu bayramı birlikte yaşayalım" dedi. Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Nurettin Ödümlü de, "Oğlum arkadaşların gelip teslim oluyor, devlet onları anne ve babalarına teslim ediyor. Sen de teslim ol" ifadelerini kullandı.