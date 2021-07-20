‘Tosuncuk’un avukatları konuştu

Müvekkilimizin ‘Bitcoin’i ve mal varlığı bulunmuyor

KURUCUSU olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş konuştu. Mehmet Aydın'ın Bitcoin tesisi ve mal varlığının olmadığını ifade eden Uluç, eşinin boşanma davası açtığını da sonradan öğrendiğini belirterek karara ise itiraz etmeyeceklerini söyledi. Uluç, "Mehmet Aydın'ın kendisine ait mal varlığı ve bitcoin hesapları olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bitcoinleri yok ama sahip olduğu firmaların mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararları karşılanabilir. O firmalara devlet el koydu ve kayyum atandı" diye konuştu.