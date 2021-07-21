2 yaşındaki Ecrin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kayboluşunun ikinci gününde deredeki köprü altında cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Ecrin Keskin, son yolculuğuna uğurlandı. Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkiinde babaanne Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, iki gün önce bir anda gözden kayboldu. İhbarla harekete geçen ekipler iki günlük çalışmanın ardından önceki gece saat 22.00 sıralarında Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında 2 yaşındaki Ecrin'in Keskin'in cansız bedenine ulaştı.





BABAEVİNE GETİRİLDİ

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracına alınan küçük Ecrin'in cenazesi kaybolduğu babaevine helallik için getirildi. Evin önünde yakınları tarafından sakinleştirilen babaanne Fatma Keskin ve anne Zübeyde Keskin, cenazenin gelmesiyle birlikte gözyaşları ve feryatlarını tutamadı. Yakınlarının desteğiyle torununun tabutunun arkasından güçlükle yürüyen babaanne Fatma Keskin, "Çocuğum gitti. Kurbanım Ecrinim nereye gidiyorsun. Bir ay baktım, iki saat mi bakamadım çocuğuma, Allah'ım çocuğum gitti. Güzelim gitti" diye feryat etti.

AYAKTA ZOR DURDULAR

Minik Ecrin'in cenazesi, Kadriye Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Zübeyde Keskin ve baba Ferit Keskin'in de güçlükle ayakta durduğu görüldü.