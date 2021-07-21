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Haberler Yaşam 2 yaşındaki Ecrin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

2 yaşındaki Ecrin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da kaybolduktan iki gün sonra derede cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Ecrin’in cenazesi toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazeden yükselen feryatlar yürekleri dağladı.

2 yaşındaki Ecrin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

21.7.2021

Antalya'nın Serik ilçesinde kayboluşunun ikinci gününde deredeki köprü altında cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Ecrin Keskin, son yolculuğuna uğurlandı. Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkiinde babaanne Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, iki gün önce bir anda gözden kayboldu. İhbarla harekete geçen ekipler iki günlük çalışmanın ardından önceki gece saat 22.00 sıralarında Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında 2 yaşındaki Ecrin'in Keskin'in cansız bedenine ulaştı.



BABAEVİNE GETİRİLDİ
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracına alınan küçük Ecrin'in cenazesi kaybolduğu babaevine helallik için getirildi. Evin önünde yakınları tarafından sakinleştirilen babaanne Fatma Keskin ve anne Zübeyde Keskin, cenazenin gelmesiyle birlikte gözyaşları ve feryatlarını tutamadı. Yakınlarının desteğiyle torununun tabutunun arkasından güçlükle yürüyen babaanne Fatma Keskin, "Çocuğum gitti. Kurbanım Ecrinim nereye gidiyorsun. Bir ay baktım, iki saat mi bakamadım çocuğuma, Allah'ım çocuğum gitti. Güzelim gitti" diye feryat etti.

AYAKTA ZOR DURDULAR
Minik Ecrin'in cenazesi, Kadriye Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Zübeyde Keskin ve baba Ferit Keskin'in de güçlükle ayakta durduğu görüldü.

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