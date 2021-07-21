Acemi kasaplar acilleri doldurdu

Yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de sabah erken saatlerde başlayan kurban kesiminde acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu. Gaziemir'de 28 yaşındaki Yakup Oylu, kurban kestiği sırada bıçakla kendini yaraladı.

Yakınlarının yardımıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu edilen Oylu, "Bir anlık dalgınlıkla bıçakla bacağımı kestim. Bacağıma üç dikiş atıldı" dedi. Bayramın ilk günü İzmir'de 60 kişi kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayıp hastanelere başvurdu.

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