  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı

Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı

Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı

21.7.2021

BAYRAMIN ilk gününde kaçan kurbanlıklar, sahipleri ile ekipleri peşlerinden koşturdu. Kaçan kurbanlıklar ülkenin birçok yerinde ilginç görüntülere neden oldu. İstanbul Zeytinburnu'da kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışan kurban sahibi ise yerlerde sürüklendi. Çevredekilerin bağırmaları üzerine kurban sahibi dananın kuyruğunu bıraktı. İlginç anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.