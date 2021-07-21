Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı

BAYRAMIN ilk gününde kaçan kurbanlıklar, sahipleri ile ekipleri peşlerinden koşturdu. Kaçan kurbanlıklar ülkenin birçok yerinde ilginç görüntülere neden oldu. İstanbul Zeytinburnu'da kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışan kurban sahibi ise yerlerde sürüklendi. Çevredekilerin bağırmaları üzerine kurban sahibi dananın kuyruğunu bıraktı. İlginç anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.