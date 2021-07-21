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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı'ndan 'kurban eti' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kurban eti' uyarısı

Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kurban eti' uyarısı
AA

21.07.2021, 12:32

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.

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