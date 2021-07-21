Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.
Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir.#KurbanBayramı#SağlıklıBayram pic.twitter.com/6AUn3ckz3y— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 21, 2021
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kurban eti' uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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