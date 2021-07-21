Antalya'nın Manavgat ilçesinde Nevzat Demir'in (41) kullandığı 48 VN 882 plakalı hafif ticari araç, başka aracın sıkıştırması sonucu sinyalizasyon direğine çarparak, yol kenarına savrulup takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü Nevzat Demir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nevzat Demir'in eşi Özlem Demir (33), çocukları Erva Demir (23) ve Emir Demir (14) ise yaralandı. Yaralılar, ilçedeki özel hastanelere götürüldü.
Takla atan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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