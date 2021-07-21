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Haberler Yaşam Uyarı afişinin altında ilginç manzara

Uyarı afişinin altında ilginç manzara

Uyarı afişinin altında ilginç manzara

21.7.2021

Kurban bayramı sırasında bazı vatadanşların uyarılara kulak asmadığı görüldü. İstanbul'da tüm ikazlara rağmen kurbanlıklar yine kesime uygun olmayan bölgelerde kesildi. Vatandaşlar, kurban kesim merkezlerinde oluşan yoğunluktan kurtulmak için kurbanlıklarını yol kenarlarındaki boş alanlarda kestiler. Sultangazi'de belediyenin astığı "Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır" afişinin altında kurban kesenler 'pes' dedirtti.

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