1 günlük bilanço

KONTROLDEN ÇIKTI BARİYERE ÇARPTI

Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Eskiçine Mahallesi'nde meydan geldi. Çine'den Muğla'ya tatil için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Otomobil içerindeki sürücü ve iki çocuk çeşitli yerlerinde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.





KAZIM YÖRÜKCE



OK GİBİ SAPLANDI

AKSARAY'DA Murtaza Kara (67) yönetimindeki 34 RH 6665 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Savrulup takla atan otomobil, bu kez de yolun sağındaki bariyere çarptı. Bariyer, otomobilin motor bölümünden girip arka kısmından çıktı. Kazada araçta bulunan Özkan Kara (41) ve Ayten Kara (66) yaşamını yitirdi, sürücü Murtaza Kara ile Kübra (29) ve Ali Yaman Kara (3) ve Ayşegül Okutan (26) yaralandı.



OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

BALIKESİR Bandırma'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki gece saat 22.30 sıralarında Bandırma-Erdek karayolunun 10'uncu kilometresi Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi. Servet Ç. yönetimindeki 45 EM 152 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Barış A. yönetimindeki 10 NE 500 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarındaki su kanalına düştü.

YARALILARIN DURUMU İYİ

BARIŞ A, Hayrünisa B. ve Zümra B. ile diğer araçtaki Servet Ç. ve Neşe Ç. yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SUAT SALGIN

KAZA YAPAN AMBULANSIN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'TA hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ambulans şoförü öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam saat 19.15 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin İşbilir Kavşağı'nda meydana geldi. Hasta taşıyan Ufuk Karataşlı yönetimindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans ile E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık personeli 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla en yakın hastanelere götürülen yaralılardan ambulans şoförü Ufuk Karataşlı doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan kazada hayatını kaybeden sağlık personeli için başsağlığı diledi.



ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

KÜTAHYA'DA kurbanlık kestikten sonra evlerine dönen ailenin içerisinde bulunduğu Niyazi Y. idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Nurcan, kızı Kübra ve oğlu Alaattin Fuat Y, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan ailenin kurban kesiminden döndüğü öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI