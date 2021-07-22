Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı ya kısır döngü!" dedi.

Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021