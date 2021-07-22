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Haberler Yaşam Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü" dedi.

Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması

22.07.2021, 11:52

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından aşı çağrısı yaptı. Bakan Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı ya kısır döngü!" dedi.

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