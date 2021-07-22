Bakan Soylu Afrin’de incelemelerde bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Afrin ve Azez'de görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin bombalı saldırıda bulunduğu Şifa Hastanesi'nde incelemelerde de bulunan Soylu, güvenlik güçlerine hitap ederken, "Allah sizden razı olsun. Şu nesli, bu arkadaşlarımızı gelecek nesildeki tarih bir başka yazacak. Diyecekler ki, bu kahramanlar bitirdi bu terör meselesini. Bu defteri, onlar kapattı. Yüzyıllar boyunca Allah nasip edecek, arkanızdan dualar okunacak" ifadelerini kullandı.

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