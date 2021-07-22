  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Bakan Soylu Afrin’de incelemelerde bulundu

Bakan Soylu Afrin’de incelemelerde bulundu

Bakan Soylu Afrin’de incelemelerde bulundu

22.7.2021

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Afrin ve Azez'de görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin bombalı saldırıda bulunduğu Şifa Hastanesi'nde incelemelerde de bulunan Soylu, güvenlik güçlerine hitap ederken, "Allah sizden razı olsun. Şu nesli, bu arkadaşlarımızı gelecek nesildeki tarih bir başka yazacak. Diyecekler ki, bu kahramanlar bitirdi bu terör meselesini. Bu defteri, onlar kapattı. Yüzyıllar boyunca Allah nasip edecek, arkanızdan dualar okunacak" ifadelerini kullandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Soylu Afrin’de incelemelerde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.