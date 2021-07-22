Buca’da salep üretimi baslıyor

BUCA Belediyesi, kilogramı 250 ila 750 lira arasında değişen salep üretimini üretici ile buluşturmak için harekete geçti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, katma değeri yüksek proje ile gençleri tarıma yönlendirmek istediklerini söyledi. Doğancılar Mahallesinde yıllar sonra ilk salep hasadı yapılacak.