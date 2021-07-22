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Haberler Yaşam Dalak siskinligi için zencefilli su

Dalak siskinligi için zencefilli su

Dalak siskinligi için zencefilli su

22.7.2021

Pek çok hastalığa ilaç gibi gelen zencefilli su, dalak büyümesi konusunda da oldukça yararlı bir yöntemdir. Zencefilli su sayesinde dalakta oluşan büyüme önlenir. Şayet dalak bölgesinde bir ağırlık ve ağrı hissediyorsanız; ılık bir suyun içine bir dilim zencefil atın ve bu suyu için. Toz zencefil kullanmak isterseniz; su şişesi içine bir tutam toz zencefil ekleyin ve bu suyu sürekli yenileyerek tüketin. Zencefil dalağın rahatlamasına yardım edecektir.
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