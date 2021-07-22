Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor

Türkiye'de kadınlara uygulanan şiddet, baskı ve istismar her geçen gün daha da çok dikkat çekiyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan raporlar, kadınların uğradığı şiddeti yıl yıl gözler önüne seriyor.



EN ÇOK CİNAYET 2019 YILINDA

2019 yılı raporuna göre, 474 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. 2020 yılında ise, 410 kadın öldürüldü. Vahim tablonun değişmediği 2021 yılında şu ana kadar katledilen kadın sayısı: 201.Yayınlanan raporlarda, bireysel silahlanmanın en çok kadınları etkilediği görülürken, öldürülen kadınların yarısından çoğunun ateşli silahla hayattan koparıldığı kaydedildi.



CİNAYETE BAHANE ÇOK

2019 ve 2020 yılında öldürülen kadınların büyük bir kısmı İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşıyordu. 2019 yılında işlenen 474 kadın cinayeti ise, son 11 yılın zirve noktası oldu. 2021 yılının sadece Haziran ayında, 18 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 20 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 18 kadından birçoğu ya boşanmak istediği için ya barışmayı reddettiği için ya da evlenme teklifine 'hayır' cevabı verdiği için cinayete kurban gitti. Kadınlardan ikisi ise ailevi nedenler bahane edilerek öldürüldü. Kadın cinayetlerinin büyük bir kısmının evde ve sokak ortasında işlendiği de dikkat çekti. 1 Ocak'tan bu yana katledilen kadın sayısının ise 201 olduğu açıklandı.

Fatih ŞENDİL