Kadınları tehdit eden hastalık varis

TOPLARDAMARLARIN genişlemesi olarak tanımlanan varis, vücudumuza giden kanı kalbe geri iletmekle görevli olan toplardamarların, kalıcı olarak uzamasıyla oluşur. Daha çok alt bacakta meydana gelen varis, ilk zamanlarda sadece görüntü bozukluğu yaratsa da zamanla ağrılar ve kramplar eşlik eder. Kadınların yüzde 40, erkeklerin ise yaklaşık yüzde 25'inde görülen varisin ortaya çıkma sebebi toplardamar kapakçığının eski işlevini yerine getirememesiyle oluşur. Şöyle ki, toplardamarlar yer çekiminin aksine kanı aşağıdan yukarıya doğru kalbe taşır.

BÜYÜK BASKI UYGULAR

KANIN geri dönmesini engelleyen ise kapakçıktır. Çeşitli sebeplerle kapakçığın bu görevi yerine getirememesi zamanla burada damarların genişlemesine ve varis oluşmasına yol açar. Diğer bir sebep ise toplardamarın pıhtı sebebiyle tıkanması sonucunda kanın yukarıya doğru sağlıklı şekilde akmaması durumudur. Bu durumda kan yukarı çıkabilmek için daha çok baskı uygulamaya başlar. Sürekli tekrarlayan basınç zamanla varisin oluşmasına sebep olur.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

BACAKLARDA görülen mor - mavi şişlikler, bacaklarda ağrı, bacaklarda ağırlık hissi, kaşıntı ve uyuşukluk hissi, bacaklarda şişlik varisin selirtileri olduğundan bu gibi durumlarda gecikmeden bir hekime başvurmalısınız.