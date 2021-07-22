Kasıntının ilacı tuz

TUZ, vücutta peeling etkisi oluşturan bir maddedir. Ayrıca içindeki mineraller sayesinde cildi yeniler ve rahatlamasını sağlar. Kaşıntı ve döküntülere de iyi gelir. Tuzlu su ya da tuzlu bitkisel karışımı deneyerek sizi rahatsız eden kaşıntılara son verebilirsiniz. Kaşınmadan dolayı oluşan kızarıklıklar da yine tuz sayesinde hafifleyecektir. Çünkü hücrelerin yenilenmesine destek olacaktır. Cilt üzerine yerleşen parazitlerin yok olup temizlenmesi için tuzlu yöntemleri düzenli şekilde denemelisiniz.