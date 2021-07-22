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Haberler Yaşam Kovid-19’dan ölen kişi sayısı artış gösterdi

Kovid-19’dan ölen kişi sayısı artış gösterdi

Kovid-19’dan ölen kişi sayısı artış gösterdi

22.7.2021

TÜRKİYE'DE 10 Temmuz'da Kovid- 19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oran, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldi. Önceki gün yapılan testlerde 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42'ye yükseldi. Son 10 günün en yüksek vefat sayısı ise 66 olarak 18 Temmuz'da gerçekleşti. Bu tarihten sonra vefatlar 19 Temmuz'da 50, 20 Temmuz 46 oldu. Böylece, son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 arttı.
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