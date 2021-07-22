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Haberler Yaşam Türk Telekom görme engellilerin yanında

Türk Telekom görme engellilerin yanında

Türk Telekom görme engellilerin yanında

22.7.2021

TÜRK Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi uygulaması, Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonu ile görme engelliler için daha erişilebilir bir yaşam sağlıyor. Türk Telekom'un Telefon Kütüphanesi uygulaması sürekli geliştirilerek görme engellilere sesli kitap dinleme özelliği dışında da kolaylıklar sağlayan bir teknolojiye dönüştü. 2017 yılında bir "ilk" gerçekleştirilerek uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunuyor. Telefon Kütüphanesi kapsamındaki "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi", sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

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