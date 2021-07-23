Ağrı’daki operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-15 Operasyonu kapsamında; Ağrı'nın Patnos ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimlerinin engellendiği bildirildi.