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Haberler Yaşam Arhavi sular altında

Arhavi sular altında

Arhavi sular altında

23.7.2021

RİZE'NİN Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanak, Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oldu. Kapisre Deresi'nin taşması sonucu, yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastığı ilçede cadde ve sokaklarda pek çok araç da sulara gömüldü. Yaşanan felaket sonra can kaybının olmadığı kaydedildi.
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