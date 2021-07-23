Gazze’deki patlamanın nedeni araştırılıyor

GAZZE'DE bulunan Al-Zawiya pazar alanındaki bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Patlamanın, pazar alanında bulunan birkaç katlı bir evde meydana geldiğini, evin büyük bölümünde çökmelere ve yakındaki diğer ev ve dükkanlarda da hasara yol açtığı bildirildi. Yetkililer, patlamanın kesin nedenini araştırmaya devam ettiklerini kaydetti.