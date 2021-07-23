Herkesi aşı olmaya davet etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara Korona virüsü aşısı çağrısında bulunarak, "En önemli silahımız aşı" dedi. Sağlık Bakanı Koca, korona virüsü aşısıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" dedi. İzmir'de sırası geldiğinde aşı olan 112 yaşındaki Fidan Kabadaşı ile 17 yaşındaki Öykü Öztürk Elif de, "Bir an önce aşı olun. Aşı karşıtlığı zamanı değil. Ülkemiz için, ailemiz için, yakınlarımız için, arkadaşlarımız için aşı olun" çağırısını yeniledi.

VATANDAŞLIK GÖREVİ

Selçuk'da yaşayan 112 yaşındaki 8 çocuk annesi Fidan Kabadayı kovid- 19'la mücadele kapsamında üçüncü aşısını oldu ve herkesi aşıya davet etti. Bakan Koca ile tanışmak istediğini söyleyen Fidan Teyze, aşının vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Öykü Öztürk de gençlere seslenerek, sırası gelen herkesin hiç vakit kaybetmeden aşı olması gerektiğini söyledi.



İKİ DOZ BİONTECH AŞISIYLA YÜZDE 88 KORUMA

İNGİLTERE'DE yapılan bir araştırma Pfizer/BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan araştırmada tek doz BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 30, ikinci dozun ise yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi. Yetkililer, aşı olanlar arasında da Delta varyantı bulaşanların sayısının arttığını, fakat bu kişilerde hastalığın daha hafif geçerek baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler ortaya çıktığını ifade ediyor. Bilim insanları ise, "Maske kullanımı ve aşı kombinasyonu Delta varyantına karşı ciddi bir koruma sağlayabilir" dedi.

FATİH ŞENDİL