Kızını boğarak öldürüp kendi bileklerini kesti

İSTANBUL Esenler'de 5 katlı bir binanın 1. katındaki evden dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, evde 20 yaşındaki Zeynep Üzbaş ölü olarak bulundu.

Bileklerinde kesikler olan ve ağır yaralı olduğu belirtilen baba Hamdin Üzbaş (40) ise hastaneye kaldırıldı. Hamdin Üzbaş'ın kızı Zeynep Üzbaş'ı boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.