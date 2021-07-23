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Haberler Yaşam Kurban etleri bozulmasın diye soğutma sistemi kurdu

Kurban etleri bozulmasın diye soğutma sistemi kurdu

Kurban etleri bozulmasın diye soğutma sistemi kurdu

23.7.2021

BURSA'NIN İnegöl ilçesinde yaşayan bir vatandaşın, Denizli'de kestiği kurbanın etlerini bozulmadan evine götürebilmek için bulduğu teknik görenleri hayrete düşürdü. Nalburdan aldığı plastik boruların bir ucunu aracın ön kısmında bulunan klima çıkışına monte eden kişi, boruların diğer ucunu aracın bagajına uzattı. Kurduğu sistemle klimadan gelen soğuk havayı bagajdaki etlere iletti. Bu sistemle sıcak havada etlerin bozulmasını önledi.

SEBAHATTİN ALP

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