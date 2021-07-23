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Haberler Yaşam Son dakika: Kaş'ta facia! 45 göçmeni taşıyan tekne battı

Son dakika: Kaş'ta facia! 45 göçmeni taşıyan tekne battı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Son dakika: Kaş'ta facia! 45 göçmeni taşıyan tekne battı

23.07.2021, 13:10 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021, 13:21

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerin intikalinin ardından, arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede "arama kurtarma sahası" ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

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