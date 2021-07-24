İSTANBUL'DA Avcılar sahilinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, çocuğa çarptı. Çocuğun yakınları ve çevredekiler, durdukları sürücüyü tekme tokat dövdü. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, öfkeli vatandaşları olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi. Sürücü gözaltına alınırken, yaşananlar da cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Alkollü sürücüye meydan dayağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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