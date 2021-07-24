Cinayetin failleri para ile yakalandı

İSTANBUL Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla aranan 5 şüpheli, İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı. İstanbul'da aranması olduğu bildirilen 34 CRT 867 plakalı otomobilin İzmir'e giriş yaptığının belirlenmesi üzerine harekete geçen polis, aracı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağı yakınında durdurdu. Mesut Ç. (25), Ali Ç. (19), Ali Haydar M. (24), Ali K. (19) ve Muhammed Ali G. (19) gözaltına alınırken, otomobilde çanta içerisinde 80 bin lira ele geçirildi.

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