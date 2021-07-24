Kavgada araya girince kalbinden bıçaklandı

GAZİANTEP'TE bir baba, araya girmek isterken oğlunun kavga ettiği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı. Olay, önceki gece Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Dönercide çalışan oğlu Ali Osman Deveci (21) ile iş arkadaşı Harun Ekinci'nin kavga ettiğini gören Yusuf Deveci (49), araya girmek istedi. Bu sırada Harun Ekinci, Deveci'yi kalbinden bıçakladı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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