3 çocuğunu kurtardığı barajda can verdi

Bursa'da ailesiyle birlikte piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtaran Abdullah Hamza (35), suda can verdi. Acı olay, dün merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte baraj kenarında piknik yapan Abdullah Hamza'nın 3 çocuğu oynamak için suya girdi. Bir süre sonra çocuklar suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Abdullah Hamza, çevredekilerin de yardımıyla çocukları sudan çıkardı. Yüzme bilmediği belirtilen Hamza bir süre sonra gözden kayboldu. Talihsiz adamın cesedi dalgıç polisler tarafından bulundu. "BİLEĞİMİ BIRAKTI"

Abdullah Hamza'nın çocuklarını sudan çıkarmasına yardım eden Şükrü Uçar, "Bileğinden tuttum. O benim bileğimi bıraktı. Çırpınıyordu zaten, ondan sonra bir kere daha daldım. Gitmişti. Sonra ben de bıraktım, çünkü nefesim tükenmişti" dedi.

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