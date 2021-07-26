Hipertansiyon yaşı düştü

HİPERTANSİYONLA Mücadele Derneği Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İstemihan Tengiz, ileri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun değişen yaşam tarzları nedeniyle her yaşta görülür hale geldiğini belirterek, "Hipertansiyon görülme sıklığı genç yaşa doğru kaymaya başladı" dedi. Prof. Dr. İstemihan Tengiz, "Kişiler özellikle pandemiden dolayı evlerine kapanmak durumunda kaldı. Bu, yaşam tarzında birtakım değişikliklere neden oldu. En başta kilo almamıza neden oldu. Özellikle de genç yaş grubunda stres kat sayısı arttı. Hem kilo alımı hem de stres kat sayısındaki artış, hipertansiyon sıklığını arttırmaya başladı. Hipertansiyon görülme sıklığı genç yaşa doğru kaymaya başladı" diye konuştu.



NELER YAPMALIYIZ?

YAŞAM tarzı değişikliğinin hipertansiyonun gelişiminde en önemli faktör olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İstemihan Tengiz, "Uygun yaşam tarzı değişikliğini erken yaşta topluma empoze etmemiz lazım. En başta uygun kiloda olmamız gerekiyor. Salça, turşu gibi yiyeceklerin çok tuzlu olması tuz tüketiminin artmasına neden oluyor. Küçük yaştan itibaren tuzsuz yaşama alışmak daha sağlıklı. Sağlık için spor yapabilmek uygun kiloyu koruyabilmek önem taşıyor" diye konuştu.