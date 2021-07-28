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Haberler Yaşam Birlikte eğlendiği kadını bıçaklayarak öldürdü

Birlikte eğlendiği kadını bıçaklayarak öldürdü

Birlikte eğlendiği kadını bıçaklayarak öldürdü

28.7.2021

SARIYER Bahçeköy'de Özer Ağaoğlu (46) önceki gece Fatma Keke (53) ile alkol alıp eğlendikleri sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Keke'nin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, Özer Ağaoğlu'nu 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı
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