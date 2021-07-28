  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam DSİ, Ege Bölgesi’ne 16 yeraltı tesisi yapacak

DSİ, Ege Bölgesi’ne 16 yeraltı tesisi yapacak

DSİ, Ege Bölgesi’ne 16 yeraltı tesisi yapacak

28.7.2021

KÜRESEL ısınma ve aşırı su tüketimine bağlı olarak kendini yer yıl daha fazla hissettiren kuraklığa karşı Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yeraltı hamlesi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin özel olarak ilgilendiği proje ile DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İzmir, Manisa ve Uşak'ta 2023 yılına kadar 16 yeraltı tesisi kuracak. Şu ana kadar 7'si tamamlanan tesislerle, giderek daha da derine inen su seviyesi korunmaya çalışılacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

DSİ, Ege Bölgesi’ne 16 yeraltı tesisi yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.