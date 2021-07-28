DSİ, Ege Bölgesi’ne 16 yeraltı tesisi yapacak

KÜRESEL ısınma ve aşırı su tüketimine bağlı olarak kendini yer yıl daha fazla hissettiren kuraklığa karşı Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yeraltı hamlesi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin özel olarak ilgilendiği proje ile DSİ 2. Bölge Müdürlüğü İzmir, Manisa ve Uşak'ta 2023 yılına kadar 16 yeraltı tesisi kuracak. Şu ana kadar 7'si tamamlanan tesislerle, giderek daha da derine inen su seviyesi korunmaya çalışılacak.

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